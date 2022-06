Kate Middleton entusiasta: il prossimo James Bond potrebbe essere una persona che conosce molto bene

E' sempre alta la curiosità per l'attore destinato a interpretare il nuovo film della saga 007. Dopo Daniel Craig, che ha annunciato già da tempo che non interpreterà più James Bond, è partito il toto-nomi. E l'ultimo della serie potrebbe davvero entusiasmare Kate Middleton.

Si fa infatti il nome nientemeno che del Principe William. A sostenere che il principe sarebbe un perfetto James Bond sono stati proprio i produttori della celebre saga cinematografica, Barbara Broccoli e Michael Wilson.

Invitati a Buckingham Palace per ricevere la prestigiosa onorificenza del CBE (Commander of the Order of the British Empire) hanno rivelato di essere ancora in cerca del sostituto di Daniel Craig e che il Principe William potrebbe essere il candidato ideale. Barbara Broccoli ha affermato che il Principe William ha davvero tutti i requisiti indispensabili per il ruolo di James Bond, ma, ha aggiunto che "purtroppo, la persona che abbiamo appena incontrato non è disponibile. È occupato, sfortunatamente, ma sarebbe il candidato perfetto. Di conseguenza, siamo ancora a caccia".

