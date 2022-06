La Principessa Charlene splendente in Norvegia bacia il Principe Alberto: le foto

La principessa Charlene, da mesi lontana dalle scene per problemi di salute, ora sta meglio e lo dimostrano le foto, diffuse sul profilo Instagram della Royal Family, che la ritraggono sorridente, durante il viaggio ufficiale in Norvegia, insieme al marito e ai piccoli Jacques e Gabriella. Immagini che mostrano l’ex nuotatrice in buona forma e che fanno tirare un sospiro di sollievo ai sudditi del Principato di Monaco. Del resto, la principessa sembra sia ormai tornata a pieno ritmo ai suoi impegni ufficiali, presenziando agli eventi, quelli che ha disertato per un lunghissimo periodo.

Il Re Harald V e la Regina Sonia li hanno ospitati nella residenza estiva della Famiglia Reale a Oslo. Secondo alcune indiscrezioni, c’erano anche il Principe Haakon e la Principessa Matte-Marit, la Principessa Märtha Louise con il suo fidanzato Shaman Durek. L'erede al trono svedese, il Principe Haakon, è stato inoltre fotografato con i Principi Alberto e Charlene al museo Fram, in occasione dell' inaugurazione della mostra 'Sailing the sea of science', che documenta le prime spedizioni alle isole Svalbard, a metà strada tra la Norvegia e il Polo Nord, alcune guidate da un avo di Alberto, il Principe Alberto I, tra il 1896 e il 1907. Ed è proprio durante l'evento che, Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi, ha incontrato i discendenti di coloro che parteciparono a quelle missioni.

E, poi, c'è quello scatto del bacio sulle labbra in pubblico, tra Charlene e Alberto. Dunque, il viaggio in Norvegia con tutta la famiglia segna un punto di svolta, mostrando una Charlene che, forse, ha davvero ritrovato le energie per rientrare nel suo ruolo. A fine aprile la Principessa era stata vista alla gara automobilistica E-Prix di Monaco e, il 19 giugno, sul tappeto rosso del 61° Festival della Televisione di Montecarlo. Finora, però, mai all’estero.

Di recente al quotidiano, Monaco Matin, Charlene ha confessato delle difficoltà vissute nell’ultimo anno: l’infezione a naso e gola, il forzato soggiorno in Sudafrica, i vari interventi chirurgici, il ricovero in una clinica svizzera per cinque mesi. Nell’intervista ha anche rivelato che, per amore della famiglia ha trovato le forze per ritornare nel Principato: "ho concentrato tutte le mie energie sui miei figli, su mio marito e sulla mia salute, perché queste sono le mie priorità".

