Kate Middleton Principessa come Lady Diana

I fan della Royal Family non hanno dubbi: Kate Middleton, Duchessa di Cambridge e consorte del Principe William, assumerà il titolo di Principessa del Galles, precedentemente appartenuto a Lady Diana.

"Diventerai una brillante Principessa del Galles" ha detto alla Middleton un ammiratore durante una visita a Cardiff, nell'ambito delle celebrazioni per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II. La risposta di Kate è stata inequivocabile: "sono in buone mani" e ha fatto cenno al marito, attribuendogli il merito.

Il protocollo in vigore a Corte fin dal XIV secolo prevede questa possibilità, che tuttavia non costituisce un obbligo. Secondo il British Heritage Travel Magazine la Middleton assumerà il titolo reso famoso per la prima volta da Diana quando la Regina Elisabetta, 96 anni, morirà. La pubblicazione ha spiegato che il cambio di titolo della Duchessa avverrà poiché il consorte William sarà nominato Principe di Galles, titolo storicamente assegnato al primo maschio in linea di successione al trono. Il padre di William, Carlo, che è l'attuale Principe di Galles, rinuncerà al titolo poiché è destinato a succedere alla Regina e diventare Re. Sarah Gristwood, autrice di "Elizabeth: The Queen and the Crown" dice di Kate: "è un vero nucleo di forza e le aspettative nei suoi confronti sono sempre più elevate". Da quando la Duchessa è entrata a far parte della famiglia reale, ha trovato molte occasioni per onorare la Lady D, il suo stile e la sua eleganza. Il titolo di Principessa del Galles è già suo.

(Foto Getty Images)