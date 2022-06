Meghan e Harry furiosi contro la Famiglia Reale. E contro William e Kate

La coppia Meghan e Harry sembra destinata a essere sempre al centro delle polemiche. Si dice adesso infatti che i Duchi del Sussex siano stati feriti dal comportamento tenuto nei loro confronti dalla Famiglia Reale durante il Giubileo di Platino e anzi siano davvero infuriati al riguardo.

A parlarne è stata Angela Levin, esperta di faccende reali, che parlando in televisione, durante il programma GB News, ha affermato che Meghan e Harry sarebbero stati tanto amareggiati da affrettare la partenza per gli Stati Uniti. Secondo la Levin, i Duchi si sarebbero sentiti messi in disparte. Durante la messa di ringraziamento nella St Paul's Cathedral, erano in seconda fila, mentre il Principe Carlo, Camilla, il Principe William e Kate erano in prima fila, in un'altra navata della chiesa.

Inoltre, non è stata scattata nessuna foto ufficiale con la Regina ed è mancato l'invito a presenziare sul balcone di Buckingham Palace.

Il Principe William e Kate non hanno partecipato al compleanno della piccola Lilibet (avevano in realtà un impegno ufficiale in Galles) ed è fallito anche il tentativo di scattare una foto della bimba con la Sovrana di cui porta il nome.

I Duchi del Sussex hanno un progetto di collaborazione con la nota casa di streaming Netflix e da questo punto di vista il viaggio in Gran Bretagna è stato deludente: nessuna foto con la Famiglia Reale, e alle telecamere Netflix non è stato consentito nessun accesso a Palazzo.

Sembra anche che il Principe Harry speri in scuse ufficiali da parte del fratello. Chi sa se arriveranno mai...

(foto Getty Images)