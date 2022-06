Giubileo di platino: i momenti indimenticabili

Sipario sulle celebrazioni per il Giubileo di Platino – ovvero i 70 anni di regno – della Regina Elisabetta. Momento clou della giornata conclusiva è stato il saluto alla folla dal balcone di Buckingham Palace, un momento tra l’altro fuori programma, inizialmente non previsto. Con la Sovrana c’erano il figlio Carlo, la moglie di questi Camilla, i Principi William e Kate con i figli. E proprio il più piccolo di loro, Louis, ha conquistato tutti con lee sue smorfie (ha fatto anche le pernacchie alla mamma) e la sua incontenibile allegria.

Embed from Getty Images

Assenti invece Harry e Meghan, che sono rimasti ai margini e lontani dai riflettori per tutta la durata delle celebrazioni, ma visto lo status dei rapporti con il resto della Royal Family l’essere comunque presenti in Inghilterra è già un risultato notevole.

Va quindi in archivio una settimana (scarsa) di celebrazioni che accanto al rigido cerimoniale ufficiale hanno riservato anche momenti divertenti e insoliti. Uno di sicuro è stato subito prima del Platinum Party at The Palace, iniziato con un video in cui Elisabetta prende il te con l'orsetto Paddington, personaggio celebre e amatissimo dai bambini. Una clip girata mesi fa dalla BBC, sulla quale è stato mantenuto il massimo riserbo, e che si conclude con i due che battono i cucchiaini d'argento contro le tazze al ritmo di “We Will Rock You”, la canzone dei Queen che ha avuto l’onore di aprire il concerto del Giubileo.



Gli appassionati della Famiglia Reale britannica ricorderanno altri momenti: l’ex campione di rugby Mike Tindall che si è fatto fotografare con un cappellino viola appartenente alla moglie Zara, figlia della principessa Anna, e il balletto del Principe Harry alla messa di ringraziamento nella cattedrale londinese di St. Paul, diventato immediatamente virale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mike Tindall (@mike_tindall12)

(Foto Getty Images)