La Principessa Charlène dice finalmente la sua!

La Principessa Charlène ha passato davvero momenti duri. Prima la malattia contratta in Sudafrica, che l'ha costretta a numerose cure e una lunghissima convalescenza. Poi l'accanimento dei magazine di pettegolezzi, che si sono sbizzarriti sulla sua salute e sul suo matrimonio con una serie infinita di congetture e ipotesi, solitamente assai negative.

Adesso la Principessa Charlène, da poco tornata a Monaco, ha deciso di rompere il silenzio e ha parlato al quotidiano Monaco Matin. La Principessa ha dichiarato: "Vogliamo parlare del mio divorzio, della mia casa in Svizzera? È deplorevole che certi giornali vendano falsità del genere sulla mia relazione, sulla mia vita" e ha aggiunto bellissime parole per il marito, il Principe Alberto: "Alberto è stato di grande supporto, abbiamo parlato insieme di questi articoli maligni e lui ha fatto tutto il possibile per proteggere me e i nostri figli... Come tutti gli altri, siamo esseri umani, e come tutti gli esseri umani abbiamo emozioni e debolezze. Solo che la nostra famiglia è esposta ai media, e ogni nostra minima debolezza diventa di dominio pubblico". E anche: "Quando sono tornata nel Principato ho concentrato tutte le mie energie su mio marito e i miei figli, che sono la mia priorità. La mia salute è ancora fragile e non voglio andare troppo veloce. La strada è stata lunga, difficile e molto dolorosa".

Dichiarazioni che finalmente rivelano la verità di Charlène. Tornata sorridente nel Principato e felice di poter passare il tempo con la sua famiglia, come dimostrano anche le bellissime foto che la ritraggono alla Monaco Fashion Week.

(Foto Getty Images)