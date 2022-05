Queen Elizabeth: la metro che le è stata dedicata pullula di opere d'arte: il video

La Regina Elisabetta ha avuto l'onore di vedersi dedicata la nuova linea della metropolitana di Londra, che congiunge con oltre cento chilometri di binari e dieci nuove stazioni l’aeroporto di Heathrow e Reading (a ovest) a Abbey Wood (nel sud-est) e Shenfield (a est).

La linea è stata battezzata Elizabeth Line ed è un omaggio alla Sovrana in occasione del suo Giubileo di Platino. E oltre a essere nuovissima e modernissima, è anche ricca di opere d'arte (grazie alla Crossrail Art Foundation), progettate insieme al sorgere della linea stessa e ricche di riferimenti ai quartieri in cui sono ubicate.

Nel quartiere di Newham l'artista di punta britannica, Sonia Boyce, premiata con Leone d'Oro alla Biennale di Venezia di quest'anno. ha creato un'opera che si estende per quasi due chilometri di binari e racconta le storie di abitanti dell’East End di varie età e origini.

Nella stazione di Whitechapel spiccano i ritratti in alluminio alti due metri di Chantal Joffe; in quella di Paddington un paesaggio di nuvole artificiali di Spencer Finch. Battezzato "A Cloud Index" si ispira alla serie Sky di John Constable. Nella stazione di Farringdon Simon Periton racconta la storia dell’a zona, un tempo entro del commercio di gioielli: lungo la biglietteria occidentale ci sono enormi riproduzioni di gemme e brillanti.

La biglietteria di Dean Street a Tottenham Court Road ha un'opera di Douglas Gordon eun murale di Richard Wright realizzato in foglia d’oro con motivi geometrici che ricopre il soffitto. A Canary Wharf Michal Rovner ha creato "Transitions": un grande schermo mostra file di figure che si muovono lungo linee orizzontali e oblique.

E altre opere sono in arrivo: nella stazione di Liverpool Street ci sarà una scultura in bronzo di Conrad Shawcross, con la forma di un accordo musicale; fuori dalla biglietteria orientale prenderà posto una scultura in sfere d’acciaio di Yayoi Kusama. La stazione di Bond Street, per ora ancora chiusa, avrà dei numeri proiettati in una griglia di 144 pannelli di alluminio sopra le scale mobili: un'opera di Darren Almond ispirata dalla routine dei pendolari.

(Foto Getty Images)