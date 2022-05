Elton John, Queen, Alicia Keys: tutte le star che suoneranno al Giubileo della Regina Elisabetta

Ebbene sì, come avevano anticipato, i Queen suoneranno per Queen Elizabeth, in occasione del grande concerto per il Giubileo di platino della Sovrana.

E non saranno i soli, a esibirsi per un evento memorabile, che si svolgerà il 4 giugno a Buckingham Palace su tre palchi collegate da passerelle per una visione a 360 gradi e 70 colonne per rappresentare i 70 anni di regno di Sua Maestà. Lo show è stato battezzato “BBC’s Platinum Party at the Palace” e sarà trasmessa in diretta dalla BBC.

Sui palchi sono attesi anche Diana Ross, Elton John, Duran Duran, Craig David, Ella Eyre, Elbow, Alicia Keys, Hans Zimmer, Mabel, George Ezra, Jax Jones, Celeste, Andrea Bocelli, Sigala, Nile Rodgers e Sam Ryder (che ha rappresentato il Regno Unito all’Eurovision Song Contest 2022).Parteciperanno anche celebrità come David Attenborough, Emma Raducanu, David Beckham, Stephen Fry, rappresentanti del Royal Ballet e Julie Andrews.

Brian May si era già esibito per il Giubileo d'Oro della Regina Elisabetta nel 2002 e adesso ha dichiarato: "Vent'anni dopo aver suonato per il Giubileo d'Oro della Regina, siamo molto felici di essere nuovamente invitati. Inoltre, c'è stato un momento in cui mi sono chiesto: ‘Dopo il tetto di Buckingham Palace, dove posso andare?’ Ebbene… vedrete!”.

(Foto Getty Images)