Svelato finalmente il dolce per il Giubileo della Regina Elisabetta. Che non è piaciuto a molti...

La Regina Elisabetta, dopo le numerose rinunce degli ultimi mesi (l'ultima delle quali per il Queen's Speech al Parlamento), ha preso parte all'edizione speciale del Royal Windsor Horse Show, tradizionale parata dei cavalli della scuderia reale. Un evento inserito nel programma delle celebrazioni del Giubileo di Platino che quest'anno suggella il 70esimo anniversario del suo regno da record.

E i festeggiamenti, che avranno il loro clou nei primi giorni di giugno, hanno ora anche il loro dolce ufficiale: si tratta di un trifle al limone e amaretti ideato dalla 31enne Jemma Melvin. E cosa è un trifle? Un dolce al cucchiaio tipico della cucina britannica. Un qualcosa di molto, molto vicino alla zuppa inglese. Per la scelta del dolce è stato messo in piedi un vero e proprio concorso, con ricette che poteva inviare chiunque a una giuria presieduta alla chef inglese Mary Berry. Circa cinquemila le proposte arrivate. A vincere quella di Jemma Melvin, che nella vita fa la copy a Southport, non lontano da Liverpool.

Finalmente il vincitore! Questo è il #PlatinumPudding, il pudding ufficiale per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta https://t.co/KL5z7Oul39 — Lavinia Orefici (@laviniaorefici) May 12, 2022

L'annuncio del nome della vincitrice - e ovviamente della relativa ricetta - è stato dato sulla BBC da Camilla, Duchessa di Cornovaglia e moglie del Principe Carlo

La Lemon Swiss Ross And Amaretti Trifle, questo il nome esatto del dolce che si è imposto, prevede la presenza di pan di spagna farcito con marmellata e crema al limone, panna montata, scorze di arancia, gelatina agli agrumi, cioccolato bianco e amaretti sbriciolati.

Here they are, your #PlatinumPudding finalists. Which will win? pic.twitter.com/JQfz5Pt5Cu — Platinum Jubilee News (@Platinum2022) May 12, 2022

La torta sarà prodotta e messa in vendita anche nei grandi magazzini Fortnum & Mason, con il ricavato che sarà interamente donato in beneficenza.

(Foto Getty Images)