Meghan Markle: da Duchessa a candidata alla Presidenza USA

Meghan Markle da attrice è diventata Duchessa. E forse la sua ascesa non si ferma a questo. Si parla addirittura della Presidenza degli Stati Uniti. Non si tratta di voci senza fondamento.

L'autorevole magazine britannico The Spectator si è sbilanciato in questo senso in un articolo dedicato alle chance di Meghan come possibile Presidente. La sua candidatura sarebbe addirittura "inevitabile".

Il magazine cita il parere di una vera esperta: Valerie Biden Owens, che ha già gestito l'elezione di suo fratello Joe Biden alla Casa Bianca. La Owens, intervistata nel corso del programma televisivo inglese Good Morning Britain, ha dichiarato che Meghan Markle "sarebbe una candidata eccellente". Secondo lo Spectator, la Owens non parla mai a caso e pondera esattamente ogni sua parola.

Dunque Meghan potrebbe candidarsi per il Partito Democratico per le Elezioni Presidenziali del 2028? Potrebbe essere. La Duchessa già vive negli Stati Uniti e di impegna molto in cause sociali. E chissà se come avversario si troverà di fronte Trump...

(Foto Getty Images)