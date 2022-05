Il Principe William stava per scoppiare in lacrime: ma perché?

Il Principe William è sempre perfetto nelle sue apparizioni pubbliche. Molto attento a non lasciar trasparire nessuna emozione. Ma ultimamente ha ceduto ed è quasi scoppiato in lacrime.

L'episodio si è verificato nel corso dell'inaugurazione di un memoriale per le vittime della strage di Manchester, quando, durante un concerto di Ariana Grande, un attacco terroristico ha causato 22 vittime.

Alla cerimonia erano presenti anche i parenti degli innocenti uccisi quel giorno, che portavano scatoline ricche di ricordi degli scomparsi, da incorporare nel monumento, battezzato Glade of Light (Radura di luce).

Il Principe William ha tenuto un discorso e si è commosso fino alle lacrime: "Catherine ed io sappiamo che l’impatto dell’atrocità durerà tutta la vita e, inoltre, che il processo di guarigione è ancora in corso. Vogliamo assicurare a tutti voi che state lottando che siete parecchio nei nostri pensieri... Come persona che convive con il dolore, so anche che ciò che spesso conta di più, per superare il lutto, è che coloro che abbiamo perso non siano dimenticati... C’è conforto nel ricordare. Nel riconoscere che, sebbene portati via presto in modo orribile presto, sono vissuti. Hanno cambiato le nostre vite. Sono stati amati e sono amati. È per questo che monumenti come il Glade of Light sono così importanti. Ecco Catherine ed io volevamo tanto essere tra voi oggi".

(Foto Getty Images)