Harry e Meghan: si avvicina forse la prima apparizione pubblica della piccola Lilibet

Lilibet, la figlia minore del Principe Harry e di Meghan Markle, potrebbe fare il suo debutto pubblico durante un impegno sportivo del papà?

Essendosi impegnato per un'intera stagione di polo in California, sembra improbabile che il Duca di Sussex apparirà ai festeggiamenti del Queen's Platinum Jubilee il mese prossimo. Il secondogenito di Carlo e Diana è da sempre grande appassionato di questa disciplina. Trasferitosi con la moglie Meghan, l’ha intrapresa negli Stati Uniti. E’ da qui che si è scatenata la speculazione: secondo cui la loro figlia potrebbe a fare la prima apparizione importante, in una delle sue partite.

(foto Getty Images)