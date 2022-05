La Principessa Charlène torna a sorridere

A sorpresa la Principessa Charlène di Monaco riappare in tutto il suo splendore in uno scatto di famiglia. La Wittstock, bella ed elegante, sorride insieme al marito, il Principe Alberto, e ai gemelli Jacques e Gabriella per un evento ufficiale, la premiazione dell'E-Prix di Formula E. Una nuova acconciatura per lei, capello rigorosamente corto, biondo platino perfetto per il suo viso. Vicina ai suoi bambini ha un'aria serena.

Felici i sudditi che per la Principessa hanno una grande passione. Rientrata nel Principato lo scorso novembre, dopo un lunghissimo periodo in Sudafrica, Charlène era volata in Africa all'inizio del 2021 ed era rimasta bloccata da un'infezione all'orecchio che le aveva impedito di prendere un volo. I problemi di salute erano proseguiti anche al rientro in Europa, tanto che era stata in convalescenza a lungo in una clinica svizzera. Ora sembra che per la consorte di Alberto di Monaco il peggio sia passato e che finalmente possa seguire nell'educazione e nella crescita i suoi amati figli.

(Foto Getty Images)