Kate Middleton ci regala le più belle foto della piccola Charlotte

Come ad ogni compleanno reale che si rispetti, sono arrivate le foto di rito, in questo caso per festeggiare la piccola Charlotte di Cambridge, con un anno in più (sono già sette!) e un dentino in meno!

I due bellissimi scatti sono opera di mamma Kate Middleton, che è riuscita a immortalare la Principessina insieme al suo cocker spaniel Orla sullo sfondo di un prato primaverile ricoperto di campanule, nei giardini di Anmer Hall, la residenza di campagna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Questo è il terzo anno in cui i Duchi di Cambridge celebrano il compleanno di Charlotte nel Norfolk, nella tenuta di Sandringham, una scelta inizialmente dettata dalle esigenze di isolamento per la pandemia e ora, forse, diventata già tradizione.

Papà William rivela che la sua secondogenita sa già cosa vuol fare da grande. La piccola, dice il Principe, sembra aver già capito come servirsi dei suoi privilegi per assistere i più bisognosi e, affascinata dai racconti sull’eroismo del personale sanitario ai tempi del Covid, avrebbe un sogno tutto suo: fare l’infermiera.

Ovviamente non le sarà consentito farlo, così come il fratello George, terzo in linea di successione al trono, non potrà realizzare il suo sogno di diventare un poliziotto, ma i genitori sono certi che lo spirito è quello giusto per dare il proprio contributo a ospedali e associazioni mediche.

(Foto Getty Images)