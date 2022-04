La Principessa Charlène è tornata a Monte Carlo: le bellissime foto

Charlène di Monaco di nuovo in posa col marito Alberto e i loro due gemelli, Jacques e Gabriella. E’ la nuova cartolina della famiglia reale monegasca, a un mese e cinque giorni dal ritorno a Palazzo Grimaldi della Principessa.

Charlène è stata oltre sei mesi in Sudafrica; poi ci fu un breve passaggio al Rocher, lo scorso novembre, prima di una nuova assenza. Il 12 marzo la comunicazione del ritorno senza alcuna foto, né presenza a un evento. La Principessa Charlène proseguirà la convalescenza nel Principato: le prossime settimane le permetteranno di rimettersi ulteriormente in salute, prima di riprendere con gradualità gli impegni ufficiali.

La Principessa era rimasta bloccata in Sudafrica nel maggio 2021. Partita per una serie di impegni legati alle sue cause umanitarie e animaliste, stette male quasi subito, ma le ragioni della sua assenza dal Principato furono rese note solo a luglio. Ha subìto interventi chirurgici, un ricovero d'urgenza causato da un collasso. Poi, le prime buone notizie. E adesso, Charlène è tornata.

(foto Getty Images)