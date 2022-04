Harry e Meghan visitano in gran segreto la Regina Elisabetta

La notizia è arrivata inattesa e improvvisa, tanto più che la fonte è di quelle ufficiali: il Principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno fatto visita alla Regina Elisabetta. L'incontro è avvenuto al riparo da occhi indiscreti nel castello di Windsor. E' successo prima che la coppia, oggi residente in California, raggiungere L'Aia dove da sabato 16 aprile prendono il via gli Invictus Games, l'evento sportivo fondato da Harry per i veterani militari disabili. E a farlo sapere non è stato Buckingham Palace, ma il portavoce della coppia. Secondo alcune ricostruzioni i due avrebbero incontrato anche Carlo mentre non è chiaro se con loro ci fossero anche i figli, Archie (2 anni) e Lilibet (11 mesi).

I media britannici hanno subito rilanciato la notizia, interpretandola soprattutto come un tentativo di riappacificazione che Harry e Meghan hanno imbastito a ormai due anni dal loro trasferimento oltreoceano. Alcuni però sottolineano come la visita a sorpresa possa essere "letta" alla luce delle condizioni di salute non buonissime della Regina che - lo ricordiamo - ha quasi 96 anni e che negli ultimi mesi ha improvvisamente annullato alcuni impegni. Ultimo in ordine cronologico quello della sua presenza alla tradizionale messa del Giovedì Santo o quella prevista (ma non ancora sicura) per domenica con la messa di Pasqua.

(foto Getty Images)