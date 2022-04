Regina Elisabetta: i preparativi per il suo 96 compleanno

Il 21 aprile la Regina Elisabetta II compie 96 anni. Il secondo compleanno senza il Principe Filippo (scomparso il 9 aprile 2021) e reduce dal Covid che, come ha rivelato in una videochiamata allo staff medico e ai pazienti colpiti dal virus "l'ha lasciata veramente esausta".

Eppure la salute e i dispiaceri familiari, che riguardano anche la coppia Harry-Meghan, non fermano i preparativi per i festeggiamenti. Per nulla al mondo, secondo i ben informati, la monarca più longeva del Regno Unito intende perdere la festa con i suoi nipoti. Questo è almeno il programma di corte anche se, da quando si è trasferita al Castello di Windsor, Elisabetta II vive ritirata nella storica dimora e le sue apparizioni in pubblico sono sempre più rare. Gli stessi contatti con i familiari più stretti sono stati limitati da quando ha contratto il Covid. Tuttavia, Sua Maestà sta recuperando le forze per affrontare i prossimi impegni con la caparbietà e lo humor di sempre. Non ci sono, infatti, solo da spegnere 96 candeline. Quest'anno ricorre anche il 70° anniversario del suo regno: Elisabetta II è la prima monarca britannica a celebrare il Giubileo di platino, oltre che la più longeva.

Forse non tutti sanno che, come tutti i sovrani, festeggia due volte il proprio compleanno: la prima il 21 aprile, giorno in cui è affettivamente nata, e la seconda il 2 giugno, anniversario dell'incoronazione.

Su invito della stessa Regina i figli di William e Kate, George, Charlotte e Louis, daranno "il via alle danze", che si apriranno con 21 spari a salve, tradizionale omaggio con cui ogni anno Elisabetta II, viene onorata sul Long Walk di Windsor, il viale che conduce alle torri del maniero a pochi chilometri da Londra. Per l'occasione ci sarà anche il sindaco di Windsor, John Story. Ma, per il resto, Her Majesty trascorrerà la giornata in privato con i parenti più stretti, in attesa delle fastose celebrazioni dal 2 al 5 giugno con il Trooping the Colour e il tradizionale affaccio dal balcone di Buckingham Palace, nella capitale britannica.

Grande attesa per le mise che sceglierà per gli eventi: una scelta mai casuale. La regina sa benissimo che anche il look è importante nella comunicazione. Oltre alle immancabili perle, anche l'inseparabile spilla, su uno dei completi dai colori che, in questi lunghi anni di regno, hanno toccato la totalità delle sfumature dell'arcobaleno, regolati dai codici della natura: in primavera utilizza colori pastello come il rosa tenue dei fiori di ciliegio, il lilla delle campanule, il giallo dei narcisi; in estate, si concede il verde delle foglie e il blu dei delphinium; l’autunno ha i colori caldi ed infiammati delle foglie dei boschi e dei frutti maturi; l’inverno ha i colori delle feste. Del resto, Lei ci insegna, come ciascuna tinta veicoli un messaggio.