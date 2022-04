Grace Kelly: un'altra attrice prima di lei si era innamorata del Principe Ranieri

Grace Kelly è e sarà sempre l'indimenticabile Principessa di Monaco, sempre nei cuori dei monegaschi e non solo. Ma forse non tutti sanno che un'altra attrice si innamorò del Principe Ranieri.

Tutto questo accadde ben prima del romantico colpo di fulmine che portò alle nozze tra Grace Kelly e il Principe Ranieri.

L'attrice in questione era Gisèle Pascal, nata nel 1921 a Cannes. La Pascal non ha avuto la sfolgorante carriera della Kelly, ma ha recitato in numerosi film di grandi registi francesi ed era assai bella e corteggiata. Il Principe Ranieri e Gisèle si frequentarono per sei anni, ma alla fine non ci furono né fidanzamenti né matrimoni. Secondo il magazine Le Monde, Gisèle non era considerata adatta a diventare la futura Principessa di Monaco. Ma la decisione del Principe Ranieri fu comunque libera e il Sovrano stabilì di non proseguire la relazione con la Pascal.

In tema di attrici, un giorno fu proprio un amico del Principe Ranieri, l'armatore greco Aristotile Onassis, a suggerire al Sovrano di sposare Marilyn Monroe. Un'idea che non ebbe naturalmente seguito. Invece, fu l'incontro (combinato dal marito della grande attrice Olivia de Havilland, Pierre Galante, giornalista di Paris Match) tra Grace Kelly e il Principe Ranieri, in occasione del Festival di Cannes del 1955, a trasformarsi in un romantico colpo di fulmine. E il 19 aprile 1956 si celebrava nella Cattedrale di Notre-Dame-Immacolata a Monaco quelle che saranno le nozze del secolo: il matrimonio tra il Principe e la sua amata Grace.

E Gisèle? Ebbe dei flirt con Ives Montand e Gary Cooper. Poi nel 1962 sposò l'attore Raymond Pellegrin, con cui visse felicemente sposata per ben 45 anni.

(Foto Getty Images)