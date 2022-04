Whitney Houston: quel segreto rivelato da Idris Elba

C'è qualcosa che unisce Whitney Houston, Idris Elba e il ricevimento segreto dopo le nozze tra Meghan Markle e il Principe Harry.

A una prima impressione, sembra difficile scorgere un nesso tra la grande cantante, l'attore celebre per le sue interpretazioni in "Luther", "La torre nera", "Thor", "Avengers", "Fast and Furious" eil matrimonio del secolo. Eppure il legame c'è e a rivelarlo è stato Elba in persona.

L'attore infatti era stato scelto da Harry e Meghan per selezionare la musica al ricevimento per pochi intimi del loro matrimonio: un dj coi fiocchi insomma (Idris Elba oltre che attore è stato anche un apprezzato dj). Ma finora non aveva rivelato nulla su quella festa tanto speciale.

Solo ora Elba ha confidato qualche dettaglio, parlando nel corso del programma della BBC 1Xtra Rap. All'attore è stato chiesto quale canzone fosse stata scelta appositamente da Meghan Markle . La risposta è stata "Still D.R.E" di Dr. Dre featuring Snoop Dogg!

Ma Elba ha anche rivelato che a far ballare tutti, teste coronate e nobili, e a far scatenare un entusiasmo incontenibile è stata una e una sola canzone: "Tutti sono impazziti quando ho messo 'I Wanna Dance with Somebody' di Whitney Houston", ha rivelato sorridendo l'attore. Che aveva anche raccontato, precedentemente, come fare il dj alle nozze dei Sussex fosse stato l'impegno più stressante della sua vita: "Non era il matrimonio di mio cugino, capite cosa intendo?", aveva infatti scherzato.

(Foto Getty Images)