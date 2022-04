Kate Middleton, Tom Cruise e quel segreto tra loro

Il film è atteso nella sale italiane il 25 maggio, due giorni dopo negli Stati Uniti, ma la vera premiere mondiale è in programma la settimana prima a Cannes, durante uno dei festival più importanti e conosciuti al mondo.

Stiamo parlando di “Top Gun: Maverick”, sequel del quasi omonimo “Top Gun” del 1986, il film che lanciò in tutto il mondo un allora giovanissimo Tom Cruise. Protagonista, come allora, sarà lo stesso attore oggi quasi 60enne (spegnerà le candeline il prossimo mese di luglio), che vestirà ancora una volta del pilota Pete 'Maverick' Mitchell.



Un film diretto da Joseph Kosinski e molto atteso, anche da personaggi insospettabili, o quasi, tipo il Duca e la Duchessa di Cambridge, ovvero William e Kate Middleton.

E qui c’è la (presunta) notizia: il tabloid inglese Sun ha infatti rilanciato l’indiscrezione di un incontro privato tra la coppia della famiglia reale britannica e l’attore americano. Il motivo? Una visione privata e in anteprima del nuovo "Top Gun". Secondo quanto riportato sarebbe stato lo stesso Tom Cruise a far arrivare a William e Kate la sua disponibilità alla cosa, e la coppia avrebbe accettato con entusiasmo.

Si attendono conferme ufficiali ed – eventuali – recensioni.

(Foto Getty Images)