Parata di Reali per il Principe Filippo: ma la più disinvolta è la piccola Charlotte

A quasi un anno dalla sua scomparsa, i reali europei si sono ritrovati a Londra per rendere omaggio al Principe Filippo di Edimburgo, scomparso il 9 aprile dello scorso anno. I funerali furono sottotono, per le ultime volontà dell'estinto e per le restrizioni dovute alla pandemia. Così, Elisabetta II ha voluto ricordare il marito con una cerimonia a Westminster.

Commemorazione pubblica, trasmessa sulla BBC alla presenza di 1800 invitati. Presenti le teste coronate di mezzo continente: Felipe e Letizia di Spagna; Alberto di Monaco; Guglielmo con Maxima d'Olanda e la madre, la Regina emerita Beatrice. E ancora: Margherita di Danimarca; Carlo Gustavo di Svezia, con la consorte Silvia; Filippo e Mathile del Belgio. E poi, i Windsor al completo, o quasi. Unici assenti Meghan Markle e il Principe Harry.

Gli altri c'erano tutti: Kate e William con George e Charlotte; la principessa Anna e il marito Tim Laurence; il Principe Edoardo con Sofia di Wessex e i figli; le Principesse Eugenia e Beatrice (coi mariti). C'era persino il Principe Andrea, da mesi scomparso dalla scena pubblica, per i guai giudiziari nella vicenda Epstein. E' stato proprio lui a dominare la scena scortando la madre, sia in auto che in chiesa. Secondo alcuni, questa sarà l'ultima apparizione pubblica del Duca di York.

Una sorta di uscita di scena benedetta dalla sovrana che, nonostante le malelingue, ha voluto il terzogenito accanto a sé in un momento così difficile. Una regina Elisabetta apparsa più stanca del previsto, che faceva fatica a camminare: sorretta dal bastone e aggrappata al braccio del figlio. Una donna che, di colpo, dimostra i suoi 96 anni e non ha paura di mostrarsi in pubblico così vulnerabile.

