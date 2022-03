Sorprese Reali: ecco cosa serve a tavola la Principessa Anna

Un invito a cena presso una dimora reale: viene da pensare a banchetti succulenti, tra argenterie preziose e specialità golosissime, preparate da chef di valore...

E invece... Invece niente di tutto questo se si è invitati a cena dalla Principessa Anna, figlia della Regina Elisabetta.

La Principessa Anna infatti quando ha ospiti nella sua dimora di Gatcombe Park non eccede in lussi e stranezze. Tutt'altro: è invece assai parsimoniosa.

Secondo il magazine Hello!, per i suoi invitati la Principessa Anna opta per menù assai sbrigativi, a base di surgelati e cibo in scatola. In tavola infatti potrebbero esservi serviti tortini di carne in lattina da scaldare in forno o pork pie (pasticci di maiale in crosta) che si trovano a buon prezzo in tutti i supermercati. Qualunque surgelato comunque va bene, ed è accompagnato da patate, piselli o fagiolini bolliti.

E il dessert? Un gelato pinguino, sempre acquistato al supermercato nelle confezioni famiglia. Addirittura, sempre secondo il magazine, la Principessa Anna consiglia agli ospiti di consumarlo in auto, per abbreviare il tempo della loro permanenza alla sua tavola. Un'ospitalità davvero furgale e rapida, dunque...

