Lady Diana: all'asta il ritratto che non le piaceva affatto

Lady Diana in quella foto scattata da Terence Donovan non si piaceva affatto. Lo aveva anche rivelato candidamente, senza filtri, come era solita fare: "Oh, non mi piace quella foto", disse infatti appena la vide, secondo il Mail Online.

E invece fu proprio quell'immagine a essere addirittura scelta per i francobolli commemorativi emessi dalla Royal Mail dopo la sua tragica scomparsa nel 1997. Adesso lo scatto è stato messo all'asta da Bonhams e il prezzo di partenza è di 15mila sterline.

Realizzata quando Lady Diana aveva 25 anni, mostra la Principessa del popolo con un abito in velluto di Bruce Oldfield. Ma perché a Diana quella foto non piaceva? Forse perché fu scattata in un momento infelice per lei. Nel1986 infatti il Principe Carlo e Lady Diana ebbero un anno impegnativo, fitto di viaggi ufficiali (Giappone, Indonesia, Spagna, Canada, Oman, Qatar, Bahrain e Arabia Saudita) e di incomprensioni coniugali. Carlo ricominciò a frequentare Camilla Parker-Bowles, che avrebbe poi sposato, e Diana diede il via alla sua relazione con il capitano dell'esercito James Hewitt.

(Foto Getty Images)