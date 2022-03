Regina delle pulizie: Elisabetta lancia il suo detersivo per piatti

In occasione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, arriva un nuovo prodotto destinato ad allungare la fila degli oggetti in vendita per celebrare l'evento.

Così, dopo le tazze, i biscotti e i piatti, è il momento del sapone per lavare i piatti.

Royal soap



Queen Elizabeth II released her very own dish soap after it's been reported that her majesty enjoys washing dishes every once in a while



Sandringham Estate retails for £14.99, about 10x good ol' Fairy, and smells like a 'coastal walk'



We ♥️ profitable hobbies! pic.twitter.com/Iv8B4hn7SW