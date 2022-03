La Principessa Charlene è tornata a Monte Carlo

Charlène di Monaco è finalmente tornata a casa, nel Principato di Monaco, dopo il lungo soggiorno in una località segreta, iniziato pochi giorni dopo essere tornata dal Sudafrica. Un comunicato del Palazzo lo ha annunciato ufficialmente, sabato, 12 marzo: "In accordo con i suoi medici e visto che il suo ristabilimento è sulla buona strada, i Principi - le Loro Altezze Serenissime - hanno deciso che a questo punto la Principessa può continuare la convalescenza a Monaco. Sua Altezza Serenissima si è felicemente riunita con la sua famiglia e i suoi cari. Le prossime settimane permetteranno alla Principessa di rimettersi ulteriormente in salute, prima di riprendere con gradualità i Suoi impegni ufficiali". Il comunicato poi, prosegue chiedendo di rispettare il bisogno di privacy di Charlène e della famiglia: "La Principessa ha ancora bisogno di calma e serenità. Pertanto, la coppia chiede di continuare a rispettare la sua vita privata e l'ambiente familiare".

Tornata in famiglia lo scorso 23 novembre dopo otto mesi di assenza, la Principessa Charlène ha dovuto lasciare Monte Carlo per andare in convalescenza in un centro specializzato in Svizzera, dopo il rientro dal Sudafrica, dove, era rimasta bloccata a causa di una grave infezione al naso e alla bocca. Per starle vicino il marito Alberto avrebbe affittato una villa vicino Zurigo. Da allora, i comunicati stampa del Palazzo hanno ricordato l'invito della coppia a continuare a "rispettare la loro privacy così come quella dei loro figli" e che la sua guarigione avrebbe richiesto "ancora qualche mese".

(Foto Getty Images)