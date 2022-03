Adesso la Regina Elisabetta ha un grande desiderio: vedere la piccola Lilibet Diana

La Regina Elisabetta ha un grande desiderio: quello di poter conoscere dal vivo la piccola Lilibet Diana, la secondogenita del Principe Harry e Meghan Markle.

Il biografo di corte Brian Hoey, riportando voci da casa Windsor, racconta come la Sovrana voglia disperatamente vedere la piccola, nata nove mesi fa. Fino ad ora la bisnonna reale l'ha vista solo in video call.

L'incontro potrebbe avvenire a breve, per i festeggiamenti del Giubileo di Platino di Sua Maestà, che sono in programma a inizio giugno. Per quella data, che coincide anche con il primo compleanno di Lilibet, dovrebbe esserci il rientro in Gran Bretagna di Harry e Meghan. Un'occasione che potrebbe anche ricucire lo strappo della giovane coppia con la Royal Family.

Secondo alcuni tabloid inglesi però gli ostacoli non mancherebbero. In primis: il principe ribelle a Londra non si sente sicuro e avrebbe fatto pressioni per riavere la scorta di Scotland Yard, anche pagandola di tasca propria. Ma non c'è solo questo. Sotto i riflettori arriva pure la nuova autobiografia-bomba del Duca di Sussex che dovrebbe uscire in autunno. Da Oltremanica sono certi che il libro porterà altre frizioni. Il Principe Harry riuscirà ad accontentare l'amata nonna portando la piccola Lilibet Diana a Corte?

(foto Getty Images)