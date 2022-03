La Regina Elisabetta non tornerà mai più a Buckingham Palace

Con l’avanzare dell’età si è sempre meno disposti a fare cose poco gradite. E la Regina Elisabetta II, che di anni ne ha 95, ha deciso che a Buckingham Palace non ci vuole più stare.

La Sovrana non ha mai amato la storica residenza di Londra, dove tutto ebbe inizio ormai quasi settant'anni fa, quando salì al trono. Fu l'allora primo ministro Winston Churchill a convincerla che Buckingham Palace doveva essere abitato dalla Regina: per lei e, soprattutto, per il popolo.

Ma ora è arrivato il momento di vivere stabilmente nel tanto amato castello di Windsor, da dove continuerà a gestire i suoi impegni.

Come biasimarla del resto? Lì ha i suoi ricordi, anche gli ultimi, con il Principe Filippo. E poi ci sono la campagna e i suoi pony. Dignitari e funzionari della Corona non avranno problemi a incontrare lì la Regina. Tra lutti, covid e piccoli dissapori familiari, prima di tutto la propria salute adesso.

