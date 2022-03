La Regina Elisabetta e la Regina Letizia a sostegno dell'Ucraina. Ecco come

La situazione in Ucraina è davvero grave e persino i Reali, che devono per protocollo mantenersi neutrali, cambiano atteggiamento e lanciano segnali politici.

La Regina Elisabetta ha fatto una ricchissima donazione a favore dei rifugiati ucraini, attingendo dal suo patrimonio personale. L'operazione si è svolta nella massima discrezione, ma un Tweet dal DEC (Disaster Emergency Committee, comitato per i soccorsi di emergenza) ha rivelato: "Mille grazie a Sua Maestà la regina per il continuo sostegno e la sua generosa donazione", rivelando così di fatto l'azione della Sovrana. Non si a quanto ammonti la cifra donata. Anche il Principe Carlo e Camilla hanno fatto una gennerosa donazione presso la cattedrale ucraina a Londra, dove ad attenderli c'era Vadym Prystaiko, ambasciatore ucraino in Gran Bretagna. Il Principe Carlo non aveva frenato d'altronde le parole, definendo "aggressione brutale" e "attacco alla democrazia" quanto sta avvenendo nel paese. Sostegno anche da parte del Principe William e Kate Middleton, che hanno twittato sull’account @KensingtonRoyal "Siamo dalla parte del presidente e del popolo ucraino, impegnati a combattere con coraggio per il loro futuro".

In Spagna, la Regina Letizia ha invece scelto di indossare una camicia ucraina durante un incontro con la Fundación Mutua Madrileña. La camicia, realizzata da donne ucraine, è ispirata al costume tradizionale del paese ed è ricca di ricami colorati. Si chiama appunto "vyshyvanka", che in lingua ucraina vuol dire ricamo. La fotografia delle Regina con il costume ucraino è diventata una delle più viste sui media. E così la Sovrana di Spagna ha fatto conoscere tutto il suo appoggio alla causa ucraina.

(Foto Getty Images)