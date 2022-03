Lady Diana: la meravigliosa foto inedita

E' un ritratto intenso e affascinante di Lady Diana quello finalmente reso noto al pubblico, in occasione della mostra Life Through a Royal Lens, l'esposizione che a Kensington Palace racconta attraverso le immagini 200 anni di Storia Reale.

Tra i clou, il bellissimo ritratto di Diana firmato dal grande fotografo David Bailey, che lo scattò nel 1988, su commissione della National Portrait Gallery. E' un purissimo bianco e nero e Lady Diana è ripresa di profilo, con un'espressione intimamente assorta. Bailey aveva custodito gelosamente questo scatto nel suo archivio personale.

L'immagine risale ai tempi in cui nessuno immaginava ancora la tragedia che aleggiava sulla sfortunata Principessa. Lady Diana non aveva ancora divorziato dal Principe Carlo e subiva ancora quel "matrimonio un po' troppo affollato" (a causa di Camilla Parker Bowles) come lo aveva poi definito lei stessa. Venne poi il turbolento divorzio nel 1996 e la tragica scomparsa a Parigi il 31 agosto 1997. Una vita che fu davvero "una favola al contrario", come ha detto il regista Pablo Larrain, autore del film "Spencer", interpretato da Kristen Stewart e dedicato a tre giorni cruciali nella vita di Lady Diana.

