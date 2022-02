Grace Kelly e quel suo amore segreto

Il 19 aprile 1956 la 26enne star di Hollywood Grace Kelly sposa il principe Ranieri III di Monaco. Ma la sua storia va oltre il giorno del matrimonio, e quello della tragica scomparsa, avvenuta prematuramente all’età di 52 anni.

Se si scava nel cassetto del passato si scopre che esiste anche una Grace Kelly segreta, più intima e riservata, lontana dai riflettori e dedita a coltivare le sue passioni. La Principessa di Monaco amava i fiori ed era particolarmente affezionata alle rose e alle orchidee. Nel 1968 fondò il Garden Club de Monaco, proprio con l’obiettivo di promuovere e avvicinare quante più persone possibili alla cura e alla coltivazione dei fiori. Nel 1980 pubblicò un libro, "My Book of Flowers", (la cui versione inglese è stata curata nientemeno che da Jacqueline Kennedy Onassis) che raccontava l’esibizione andata sold-out tenuta dalla principessa in una galleria di Parigi, nella quale espose i suoi collage realizzati con fiori pressati.

Ora, suo figlio, il Principe Alberto e la Princess Grace Foundation, fondata dal Principe Ranieri III dopo la sua morte, stanno cercando di ricordare quanto importanti fossero i fiori per la Principessa Grace. I suoi fiori pressati sono inoltre una parte integrante del nuovo marchio di lusso Grace de Monaco.

Nel 2007, a Tokyo, una mostra di fiori pressati realizzati dalla Principessa Grace ha ottenuto una media di 5 mila visitatori giornalieri. Nel 2020 il Philadelphia Flower Show ha onorato la memoria della Principessa dedicandole un angolo della mostra: ll roseto della Principessa Grace, in cui i visitatori hanno potuto ammirare una replica del suo abito da sposa all'interno di un roseto di oltre 3 mila boccioli.

(Foto Getty Images)