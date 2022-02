Camilla Regina. William è d'accordo. Ma Harry forse no...

Tutti d'accordo con la Regina Elisabetta II, su Camilla Regina consorte. Secondo un insider di Buckingham Palace, anche il Principe William si è espresso favorevolmente, mettendo da parte le divergenze del passato, con la seconda moglie del padre Carlo. "Oggi è allineato al pensiero di Sua Maestà e sostiene la proposta di attribuirle in futuro quel prestigioso titolo", ha rivelato la fonte al Daily Mail, "titoli, che, se riavvolgiamo il nastro di trent’anni, sarebbe spettato a Lady Diana: poi però è arrivato il divorzio da Carlo, seguito dal tragico incidente nel tunnel parigino".

Da anni Carlo ha cercato di negoziare lo status di Regina consorte per Camilla con la Regina e finalmente ci è riuscito, l’investitura ufficiale è arrivata in occasione del 70° anniversario di regno, attraverso un messaggio ai sudditi. La Regina ha esplicitamente detto: "È mio desiderio che, quando sarà, Camilla venga chiamata Regina consorte”". Carlo, in un’altra nota, ha ringraziato la madre e la stessa Camilla: "mia moglie è stata il mio fermo sostegno per tutto il tempo".

La duchessa di Cornovaglia, con il suo comportamento impeccabile e il basso profilo, ha fatto cambiare opinione ai sudditi che la guardavano con diffidenza, e che, per anni, hanno chiesto a gran voce che il ruolo di Regina consorte rimanesse vacante, nel rispetto del ricordo di Lady D.

"Oggi William è consapevole di aver un ottimo rapporto con il padre, grazie anche alla donna che l’ha reso felice. Non è particolarmente vicino a lei, ma i due vanno d’accordo: sono una famiglia allargata", spiega l'insider del Palazzo.

Resta da capire cosa ne pensa il fratello Harry: sì, perché se i Cambridge hanno postato su Twitter il comunicato di Elisabetta che annuncia Camilla futura Regina consorte, da Montecito (California), per ora, tutto tace. I Sussex non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale e non hanno fatto neppure i complimenti pubblici a Sua Maestà per i 70 anni di regno. Del resto, stando ai beninformati, una delle persone più bersagliate nell’imminente biografia-bomba di Harry, sarebbe proprio Camilla.

(Foto Getty Images)