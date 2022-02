La Regina Elisabetta, i suoi 5000 cappellini e la fine che fanno dopo essere stati indossati

La Regina Elisabetta è celebre (anche) per i suoi cappellini. In deliziosi colori pastello, le si confanno quasi più della corona. Sua Maestà ne possiede ben 5.000 (sì, c'è chi si è preso la briga di contarli). E chi si è chiesto pure che fine fanno dopo essere stati indossati.

Adesso, è vero che nel mondo ci sono problemi ben più gravi che conoscere la fine più o meno gloriosa in cui incorrono tali copricapi reali. Ma un po' di leggerezza in fondo non guasta ed ecco dunque cosa accade a questi vezzosi accessori della Sovrana.

La Regina indossa i suoi amati cappellini in ogni occasione possibile: anche ai Royal Wedding, durante le vacanze natalizie a Sandringham, al Trooping The Colour. Addirittura i bookmaker sono impegnati pure con le scommesse dei suoi copricapi quando ci sono le corse ad Ascot.

Tanto celebri sono i cappellini, da esser anche esposti nei musei. Gli altri sono amorevolmente custoditi nei guardaroba reali di Buckingham Palace e del castello di Windsor. Sono anche catalogati con cura da Angela Kelly, che è la "dresser" della Sovrana.

Di suo, la Regina è molto attaccata ai suoi cappellini. Secondo una confidenza di Phillip Somerville, cappellaio reale, Elisabetta li indossa più e più volte e accetta di separarsene solo quando sono ormai troppo usurati. E cosa accade allora? Secondo un Royal Watcher, Brian Hoey, la Regina dona i cappelli alle sue assistenti. Che hanno l'incarico di venderli e donare il ricavato in beneficenza. Chapeau!

(Foto Getty Images)