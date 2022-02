Principe Harry: ecco com'è adesso la sua vita

Con due figli piccoli chiunque fa fatica a trovare del tempo da dedicare a se stesso. Anche il Principe Harry. Il duca del Sussex, papà del piccolo Archie (due anni e mezzo) e della piccolissima Lilibet (otto mesi), come la gran parte dei comuni genitori, ha giornate davvero fitte di impegni e incombenze.

«Quando Archie va all’asilo e Lilibet fa un pisolino, finalmente posso dedicare del tempo a me stesso» ha raccontato il marito di Meghan, durante un webinar tenuto insieme alla campionessa di tennis Serena Williams e al fondatore della startup BetterUp, dedicata alla salute mentale, Alexi Robichaux.

Il secondogenito di Carlo e Diana, tuttavia ha sottolineato che è fondamentale per il benessere psicofisico ritagliarsi un momento per sé. «Approfitto di questo tempo libero per dirmi: “Ok, uno dei tuoi figli è a scuola, l’altra sta facendo un pisolino, è la pausa della tua giornata”» ha detto il Principe Harry.

Gli bastano anche solo 30 o 45 minuti, per una rilassante passeggiata nella natura, portare fuori il cane o fare un po’ di sport. E immergersi nella natura o fare sport per i duchi del Sussex è piuttosto semplice: la loro villa di Montecito, in California, è circondata da un enorme parco con piscina, campo da tennis, centro benessere e palestra.

Anzi, secondo freschissimi rumour, Harry e Meghan starebbero pensando di fare un upgrade, puntando a trasferirsi in una proprietà ancora più grande e lussuosa: Montecito Chateau, la Reggia di Versailles della California!

(foto Getty Images)