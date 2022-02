Camilla sarà Regina. Con buona pace di Lady Diana

Elisabetta II tende la mano a Camilla: la sovrana britannica ha annunciato il desiderio che la Duchessa di Cornovaglia abbia il titolo di "Regina consorte" una volta che il Principe Carlo diventerà Re, succedendole al trono.

Le parole di Elisabetta: "Quando, a tempo debito, mio figlio Carlo diventerà Re, so che garantirete a lui e a sua moglie Camilla lo stesso sostegno che avete dato a me. Ed è mio sincero augurio che, quando quel momento arriverà, Camilla sia riconosciuta come Regina consorte".

La sovrana ha, inaspettatamente per molti, espresso il suo augurio durante un messaggio alla nazione alla vigilia del 70esimo anniversario della sua ascesa al trono. Finora si riteneva che Camilla, che ha sposato Carlo dopo il divorzio, sarebbe stata riconosciuta come "Principessa consorte".

Un portavoce di Clarence House ha affermato che il Principe di Galles e sua moglie sono "commossi e onorati" del gesto della Regina, che mette così la parola fine alla questione finora irrisolta del futuro titolo della Duchessa.

Carlo e Camilla, entrambi divorziati, si sono sposati civilmente nel 2005, ma il figlio di Elisabetta II da Re diventerà anche capo della Chiesa Anglicana e la posizione della moglie è sempre stata difficile da incasellare nelle regole di araldica e protocollo.

Inoltre, a quel tempo, la Duchessa di Cornovaglia era davvero poco popolare a causa della sua lunga relazione con Carlo al tempo in cui il Principe ereditario era sposato con la Principessa di Galles, Diana.

Eppure, da donna più odiata d’Inghilterra, l’ex signora Parker Bowles è diventata gran dama: è stata da qualche settimana anche stata insignita del titolo di Dama dell’Ordine della Giarrettiera, il più alto del Regno, dimostrazione concreta che Camilla ha silenziosamente lavorato bene al servizio della Corona.

