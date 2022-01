Rania di Giordania, più mamma che Regina

Rania di Giordania è da sempre molto legata alla famiglia e ai suoi affetti. Come ama ripetere in più di un'occasione, si sente più madre che Regina: "Le persone restano affascinate dal titolo di regina, ma per me il titolo davvero importante è quello di mamma".

Adesso Rania ne ha dato nuovamente prova, pubblicando una bellissima foto per ricordare il compleanno del figlio più giovane, Hashem, che ha compiuto 17 anni. L'immagine è accompagnata dalla frase: "Che la tua vita sia piena di luce e amore.

Lo stesso giorno ha festeggiato il compleanno anche il marito di Rania, Re Abdallah II. Non è mancata anche in questo caso una foto molto semplice e affettuosa, con la frase "Il mio cuore è la casa di un re".

Rania conobbe il futuro re nel 1992, durante una cena. lei era un'informatica che lavorava per la Apple. Per conquistarla, Abdallah la portò in moto nel deserto, a praticare sci d'acqua nel Mar Rosso e ad ammirare la Giordania dall'elicottero.

Il matrimonio avvenne nel 1993 e la coppia ha quattro figli: il principe ereditario Hussein, il principe Hashem, la principessa Iman e la principessa Salma.

