Nuovo successo per la Regina Elisabetta: piace anche agli alieni

Un meme che gira su web descrive la recensione che avrebbe un alieno dopo un soggiorno sul nostro pianeta: giudizio negativo, che si conclude con un 'non tornerò'.

Ma se lo stesso alieno approdasse nel Regno Unito, troverebbe una persona da apprezzare: Elisabetta II. Ne è convinto l'ufologo Nick Pope, che per 25 anni ha investigato su vite extraterrestri per il ministero della Difesa britannico: "Non sono sicuro di ciò che gli alieni direbbero della monarchia come istituzione -ha detto al Daily Star- ma sono certo che apprezzerebbero la nostra regina".

A sostenerne l'alta considerazione sarebbe la sua capacità di reagire agli eventi che, da qualche mese, le è piombato addosso: dalla morte del marito alla Megxit, dai problemi di salute allo scandalo del Principe Andrea. "Scommetto che gli alieni guarderebbero a lei come un vero leader": così Pope. Il 2021 della sovrana non è stato tra i più felici della sua vita, e questo 2022 le si prospetta come altro annus horribilis. Ma se avesse bisogno di incoraggiamento, può sempre guardare al cielo: gli alieni tifano per lei.

(Foto Getty Images)