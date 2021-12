La Principessa Charlene ricorda l'attivista Desmond Tutu

Charlene di Monaco, a Natale, ha rotto il silenzio, dalla clinica svizzera dove sta provando a riprendere in mano la sua vita, dopo la brutta infezione che l’ha tenuta bloccata in Sudafrica per otto mesi.

Anche se è lontana dalla scena pubblica, la principessa ha deciso di condividere un pensiero affettuoso con i suoi auguri. Per l’occasione, su Instagram, non ha condiviso alcuna foto, ma un solo un disegno che la ritrae in posa con la sua famiglia, Alberto e i gemelli, vicino a un albero addobbato.

E poi, il 26 dicembre, c'è stata la scomparsa a 90 anni di Desmond Tutu, l'arcivescovo anglicano simbolo della lotta non violenta contro il regime razzista in Sudafrica. Lo ha ricordato con un post, sempre su Instagram: "Mio caro amico, ci mancherai. So che ora sei accanto ai nostri padri. Avrò sempre bei ricordi di noi. E la tua risata rimarrà per sempre nel mio cuore. Riposa in pace".

Charlene non è l’unica nobile a piangere l’eroe della riconciliazione. Anche Meghan Markle e il principe Harry hanno diffuso un comunicato in cui omaggiano l'attivista, incontrato durante il Royal Tour in Sudafrica nel 2019: "Solo due anni fa teneva in braccio nostro figlio, Archie. ‘Archie incontra l’Arci’, aveva scherzato, la sua risata contagiosa che echeggiava per tutta la stanza, rilassando chiunque in sua presenza. È rimasto un amico e mancherà purtroppo a tutti". Parole simili a quelle della Regina Elisabetta, che sui social ha ricordato "con emozione gli incontri con lui, il suo calore e il suo sense of humour".