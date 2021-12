La Principessa Charlene e il suo disegno di Natale

La Principessa Charlène di Monaco ha pubblicato su Instagram un’immagine che la ritrae insieme al marito e ai figli. L'immagine non è la classica fotografia, bensì un disegno accompagnato dalla frase: «Con tutto il mio amore auguro a tutti feste belle e sicure».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

La Principessa Charlène non tornerà a casa per trascorrere il Natale in famiglia.

A rivelare la notizia è stato il giornalista Stéphane Bern, royal watcher e amico della famiglia Grimaldi, in un’intervista al settimanale francese Gala: “Charlène ha passato un anno molto difficile con tutti i problemi di salute che ha avuto. Come chiunque altro nelle sue condizioni, anche lei ha bisogno di riprendersi in un luogo tranquillo e protetto. Ma sono ottimista. Si sta riposando e possiamo sperare che possa tornare presto a Monaco, dai suoi sudditi ma soprattutto dalla sua famiglia”.

(Foto Getty Images)