Regina Elisabetta: ecco le sole 2 persone che hanno il suo numero di cellulare

La Regina Elisabetta possiede un telefono cellulare. Non la vediamo mai impegnata a usarlo, però l'apparecchio esiste. E dunque esiste anche un numero di telefono privato per parlare con la Sovrana.

La domanda dunque è: chi possiede questo numero? Be', è davvero segreto. Basti sapere che neanche i personaggi più stretti della famiglia lo posseggono. Secondo il commentatore reale Jonathan Sacerdoti, sono solo 2 persone in tutto il mondo a conoscere il numero di telefono della Sovrana ed essere addirittura spesso chiamati da Sua Maestà in persona.

Si tratterebbe della Principessa Anna, figlia della Regina, e di un personaggio che mai ci si sarebbe aspettati: John Warren, professione manager delle corse ippiche. E' ben nota infatti la passione della Sovrana per il mondo dei cavalli e delle corse, e dunque un contatto diretto con mr Warren è per la Regina davvero necessario.

Un'ultima notizia: il telefono di Sua Maestà è naturalmente non hackerabile e crittografato.

(Foto Getty Images)