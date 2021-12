La cartolina di Natale dei Reali di Spagna è un inno alla famiglia

Tutta la famiglia di Re Felipe in un bellissimo scatto natalizio.

Una vera e propria cartolina di Natale realizzata per rivolgere agli spagnoli un augurio speciale per le festività. Nella fotografia reale le Principesse Leonor di 16 anni e Sofia di 14 sedute nel giardino di casa spensierate e raggianti, alle loro spalle in piedi il sovrano e la consorte, Letizia Ortiz. Tutti con un look casual e un’aria felice e rilassata, proprio per trasmettere una nota di serenità alla popolazione.

Negli ultimi anni i Reali di Spagna hanno affidato la Christmas Card all’immagine delle due Principesse, ora c’è stato un ritorno alla tradizione. E forse alla normalità tanto desiderata. Dietro la foto ci sono le firme e gli auguri sinceri di tutta la Royal Family.

Da pochi giorni la Principessa Leonor è rientrata dal Galles dove studia e riprenderà dopo le festività. E proprio al rientro dell’erede al trono sarebbe stata scattata la fotografia. Non è l'unica cartolina di auguri dedicata ai cittadini spagnoli. Anche i genitori di Felipe hanno pubblicato un messaggio con l’immagine della natività. Da tempo la coppia vive separata. Juan Carlos ad Abu Dhabi e la Regina Sofia a Madrid, ma non possono dimenticare il loro popolo. Di certo trascorreranno il Natale distanti e c’è da scommettere che la nonna resterà insieme al figlio e alle amatissime nipoti.

(Foto Getty Images)