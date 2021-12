Quel segreto tra Kate Middleton e il Principe William

Il Principe William barista per amore: di Kate Middleton, naturalmente. Un'immagine curiosa svelata a People da un amico della coppia: ogni sera, dopo aver messo a letto i tre figli, il primogenito di Carlo e Diana prepara un gin tonic e lo porta alla moglie.

Uno dei tanti esempi di come i Cambridge siano tra le coppie reali più complici e affiatate. Così come si supportano in pubblico, si sostengono a vicenda a casa. E la loro priorità sono i bambini: possono contare sulla tata, ma è la Middleton che gestisce orari e attività dei piccoli, come ha rivelato l’insider.

Anche quando sono ad Anmer Hall, la casa di campagna nel Norfolk, i coniugi dedicano loro tanto tempo. Li fanno giocare all'aria aperta. A quelle giornate abbiamo potuto dare una sbirciatina lo scorso aprile, quando Principe e Duchessa hanno condiviso su Instagram, per il loro decimo anniversario di nozze, un video girato proprio nel Norfolk. Mostra l’intera famiglia camminare in spiaggia, sui prati, tra gli alberi, davanti a un fuoco. Immagini di normale serenità quotidiana: come piace ai Cambridge.

(Foto Getty Images)