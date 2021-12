Il segreto dietro la foto di Natale di Kate e del Principe William

Nel Regno Unito non è Natale senza Christmas card dei Duchi di Cambridge. E anche quest'anno è arrivata puntuale. Una tradizione nata per augurare buone feste agli inglesi.

L'immagine diffusa qualche giorno fa da Kensington Palace ritrae il Principe William, Kate e i loro tre figli George, Charlotte e Louis sorridenti e sereni. Fin qui tutto bene. Particolare però il luogo dove è stata scattata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

La foto della giovane Famiglia Reale è stata realizzata in Giordania. Paese dove hanno trascorso qualche giorno di vacanza e al quale Kate è molto legata. La Duchessa infatti da bambina ha vissuto lì per due anni, nel periodo in cui suo padre lavorava per la British Airways. Un luogo del cuore per la futura moglie del Re d'Inghilterra. E William lo ricorda bene tant'è che nel 2018 durante un tour in Medioriente si fece immortalare nello stesso posto dove più trent'anni prima Kate con la sorella Pippa si era fatta fotografare con papà Michael.

Tra i desideri di mamma Kate c'era quello di portare prima o poi anche i suoi figli in quei luoghi dove aveva trascorso l'infanzia. Desiderio esaudito e documentato con una bellissima immagine inviata ai sudditi. Sempre dalla Giordania arriva lo scatto di auguri da parte del Principe Carlo e Camilla, dove sono stati in tour lo scorso novembre. Una foto molto dolce con Carlo che sistema la mascherina sul volto dell'amata Camilla come un normale marito. In un periodo complicato ancora per tutti.

(Foto Getty Images)