Baby Charlotte adora Shakira. E l'artista ringrazia con un tweet

Shakira non delude mai i suoi fan, tanto più se sono piccoli e illustri.

Dopo aver scoperto che la Principessa Charlotte di Cambridge, figlia del Principe William, balla e canta a squarciagola la sua "Waka Waka", hit del 2010 colonna sonora dei mondiali di calcio che si sono disputati in Sudafrica, le ha dedicato un tweet sul suo profilo ufficiale: "Sono così felice che ti piaccia la mia musica, principessa Charlotte".

I’m so pleased you like my music Princess Charlotte! ❣️https://t.co/Ttx6K514iQ — Shakira (@shakira) December 5, 2021

A rivelare al mondo intero la passione della figlia per la musica della pop star è stato papà William, futuro Re d'Inghilterra. Durante la registrazione di un podcast speciale per una nota piattaforma web il principe ha raccontato molto della sua vita privata e di come la piccola Charlotte vada matta ​per "Waka Waka". Aggiungendo che balla la canzone cercando di imitare le mosse del video di Shakira.

In particolare, il Duca di Cambridge ha spiegato: "Ci sono molti movimenti del bacino che vanno di pari passo con un sacco di travestimenti, Charlotte, corre per la cucina con indosso gli abiti da ballerina. Lei impazzisce completamente. Con Louis che la segue in giro cercando di fare la stessa cosa". La passione per la musica si respira da sempre nella famiglia reale. Fin da piccolo William con suo fratello Harry ascoltava musica nel tragitto che da casa li portava a scuola. La stesso accade ora con i suoi figli. I Principi George e Charlotte che pare abbiano già le idee molto chiare sulle canzoni da scegliere!

(Foto Getty Images)