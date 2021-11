La Regina Elisabetta ha un account Facebook. Segreto

La Sovrana più longeva della storia, la Regina Elisabetta, avrebbe un account segreto su Facebook.

Lo scoop è stato rivelato dal giornalista Jonathan Sacerdoti, esperto reale. Nel corso di una intervista al magazine US Weekly, sorprendendo molti, Sacerdoti ha spiegato che Elisabetta II utilizzerebbe uno pseudonimo per accedere ai social network in forma anonima.

Da Buckingham Palace per ora non ci sono né conferme né smentite. Presumibilmente non arriveranno. Non è neppure dato sapere quanti amici virtuali avrebbe. Tutto top secret. La monarca comunque non sarebbe la prima, in casa Windsor. E’ noto come il Principe Harry per anni avrebbe gestito diversi profili, sotto falso nome. E lo stesso reporter ha ricordato come qualche anno fa la Regina e il nipote avessero partecipato ad uno scenetta con Michelle e Barack Obama per promuovere gli Invictus Games dimostrando a tutti la loro abilità in campo tecnologico. Harry prima di volare negli Usa con Megan Markle potrebbe aver dato qualche altra diritta alla nonna.

Sacerdoti ha poi sottolineato: “l’abbiamo vista tutti durante la pandemia con le chiamate su Zoom e le videochiamate. E ora che la sua salute non è più buona come una volta, usa ancora di più questi mezzi di comunicazione. Sembra essere incredibilmente brava nell’imparare ad utilizzare le nuove tecnologie, sebbene in età avanzata”. Aggiungendo: “non ha ancora accettato la mia richiesta di amicizia”. Chissà se lo farà? Se lo chiedono non solo Jonathan Sacerdoti, ma anche i sudditi inglesi.

