Grace Kelly e quella nipote che le somiglia come una goccia d'acqua

Occhi azzurri, capelli biondi, colorito luminoso: per molti, la vera erede dell'indimenticabile Grace Kelly è Camille Gottlieb, figlia della Principessa Stephanie e della sua ex guardia del corpo Jean Raymond Gottlieb.

Tra tutte le nipoti, quella che sembra avere ereditato maggiormente i geni dalla celebre nonna Grace è proprio Camille. Soprattutto dopo aver visto le sue foto alla Festa Nazionale di Monaco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ⚜️ Madameei ⚜️ (@madameei)

Camilla ha due fratelli più grandi, nati dal matrimonio della Principessa Stephanie con Daniel Ducruet, Louis e Pauline. Con loro, è molto unita: "ci chiamiamo tra noi i Tre Moschettieri", ha infatti rivelato. "Con Pauline, non abbiamo bisogno di telefonarci o scriverci per sapere che tra noi è tutto ok. Louis è molto protettivo, il più serio, il più saggio. Mia sorella è più rock, forse un po' più ribelle".

(Foto Getty Images)