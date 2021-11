La Regina Letizia rende omaggio a Sergio Mattarella

La Regina Letizia ha reso omaggio al nostro Presidente Sergio Mattarella, in Spagna in occasione della sua ultima visita all'estero. A breve infatti il Presidente Mattarella concluderà il suo settennato al Quirinale e quella nel paese iberico è la sua ultima missione all'estero.

Alla cena di gala ha brillato una splendida Regina Letizia, in diamanti e tiara per rendere onore al Presidente Mattarella. Non mancava naturalmente Re Felipe.

Il nostro Presidente, accompagnato dalla figlia laura, è stato accolto con tutti gli onori a Madrid. A scortarlo nei cieli spagnoli è stato un aereo militare (gesto di cortesia dei Sovrani). Poi, una volta atterrato, una Rolls Royce d'epoca lo ha condotto a Palazzo Reale.

Ecco le foto più belle.

