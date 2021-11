La Principessa Charlene non parteciperà alla Festa Nazionale di Monaco

La aspettavano a Dubai. Poi, la speranza di vederla il 19 novembre: giorno della Festa Nazionale monegasca. Adesso, i sudditi si chiedono se Charlene di Monaco (43 anni) comparirà a fianco del marito Principe Alberto almeno per il tradizionale scambio di doni natalizio.

Il comunicato ufficiale, arrivato da Palazzo, annuncia: "Le Loro Altezze Serenissime hanno convenuto che un periodo di calma e di riposo sia necessario, per il buon recupero della salute della Principessa Charlene". Ancora una volta, si fa riferimento a problemi sanitari: nessuna data di rientro specificata.

Viene detto che la Principessa, tornata in Europa l'8 novembre, potrebbe non essere neppure a Monaco. Il luogo di convalescenza resta strettamente riservato. Le due foto postate in occasione del ritorno, con Charlene insieme ai gemelli Jacqui e Bella a Palazzo, potrebbero essere le uniche ancora per un po'. Le prossime date in cui i monegaschi sperano di reincontrarla sono il 10 e il 15 dicembre. La prima è il compleanno dei gemelli (compiranno 7 anni). Il 15 è la data della cerimonia, in cui la famiglia reale consegna i regali ai sudditi più piccoli. Ormai dai tempi di Grace Kelly i bambini dai 5 ai 12 anni incontrano i loro sovrani: occasione specialissima, a cui Charlene dal 2009 ha sempre partecipato. Nel comunicato ufficiale che annuncia l'agenda natalizia del principato, a partire dal 26 novembre, non viene invece nemmeno nominata. L'unica speranza è di vederla, se non fisicamente, almeno nello scatto social per il genetliaco dei figlioletti. Lei, i bambini, papà Alberto II e il cucciolo di rhodesian ridgeback arrivato con Charlene dal Sudafrica.

(Foto Getty Images)