Principessa Charlene: ecco quando la rivedremo nuovamente

La Principessa Charlène è tornata a casa, a Monaco, dai suoi gemelli e dal marito il Principe Alberto, ma, prima di vederla di nuovo in pubblico, per gli impegni di palazzo Grimaldi o per le iniziative di beneficenza, ci vorrà ancora del tempo. Ma forse neanche troppo. Ci sarebbe, infatti, già in programma, un viaggio fuori dai confini del Principato, in occasione della visita ufficiale del consorte all’Expo di Dubai, il prossimo 13 novembre.

Del resto, il principe Alberto aveva anticipato, di recente, questa possibilità. Parlando con People, aveva però specificato: "Prenderemo la decisione all'ultimo momento". L'eventuale viaggio reale rappresenterebbe la prima apparizione pubblica della coppia dopo oltre dieci mesi, quelli trascorsi da Charlène in Sudafrica, per problemi salute. Era partita per la sua terra natale, per una serie di impegni legati a cause umanitarie e animaliste, ma poi, una grave infezione otorinolaringoiatrica, l'ha bloccata a migliaia di chilometri di distanza dalla famiglia, costringendola a una serie di interventi chirurgici. Solo la scorsa estate è riuscita a riabbracciare il marito e i figli Jacques e Gabriella, quando Alberto l'ha raggiunta con i bambini.

L’ultima foto di Charlène, con rosario al collo e sorriso nostalgico, poi, aveva fatto preoccupare parecchio chi la segue su Instagram: l’ "allure mistica" e il messaggio criptico "Dio vi benedica", avevano sollevato una serie di reazioni negative. A People, il Principe Alberto aveva dichiarato: "Sta meglio, è stato molto complicato per lei, perché è stata colpita da diversi problemi. Si trova ancora in Sudafrica, ma tornerà molto presto. Dobbiamo fare il punto con i medici tra qualche giorno". Ai microfoni di Monaco-Matin, aveva poi ribadito di aspettare il ritorno della moglie: "Non vedo l’ora che torni ad aiutarmi coi bambini, siamo una squadra".

E ora è davvero a casa! Pronta, forse, ad accompagnarlo, a breve, a Dubai. E poi, c'è in agenda la Festa Nazionale del Principato che si celebra il 19 novembre. Ma un'altra data importante, arriverà a dicembre: il 10, i gemellini Jacques e Gabriella compiranno 7 anni. Così, Charlène ritroverà per la prima volta la gioia dei festeggiamenti in famiglia. L'anno scorso con Alberto, aveva organizzato per i bambini un party casalingo tra palloncini colorati, dolci e candeline.

