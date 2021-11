Sei bella e e sexy: il complimento del bimbo alla Principessa Anna

Un insolito complimento strappa una grossa risata alla Principessa Anna. L'episodio è accaduto durante una visita ufficiale alla Royal Coaching Academy per conto di Riding For The Disabled dove un bambino di nome Ryder con grande spontaneità le ha detto "sei molto bella e molto sexy".

Il fatto risale a sabato scorso quando la 71enne figlia della Regina Elisabetta d'Inghilterra, sempre molto impegnata nel sociale, si è fermata a parlare con il piccolo cavallerizzo. I bambini si sa fanno sempre molte domande e Ryder non si è risparmiato.

Il dialogo tra i due è stato twittato da Riding For The Disabled. "Sei la Regina?", ha chiesto lui ad Anna. E lei: "No la Regina è mia madre". Meravigliosa e inaspettata la replica del bambino: "Sei molto bella e sei molto sexy". La Principessa ha reagito con una grande risata commentando: "è bello lavorare con i piccoli, se ne possono uscire con qualsiasi cosa!".

Are you the Queen?" asked Ryder, "No, the Queen is my mother" replied The Princess. "You're very beautiful...and very sexy!" said Ryder.

There's a beauty to working with children, they'll come out with anything! This was an exchange between #HRH and one of our riders. pic.twitter.com/0M9mSN0xhw