Come sta veramente la Regina Elisabetta? Le ultime notizie

Anche la Regina Elisabetta ha detto la sua alla Cop26 di Glasgow, il summit mondiale sul clima. In un videomessaggio ha detto che "non è più il tempo delle parole, ma dell'azione". Poi ha invitato i leader dei paesi a elevarsi oltre la politica spicciola e dar prova da veri statisti, per dare un futuro più sicuro e stabile al pianeta. Perché nessuno vive per sempre ma occorre pensare ai figli, ai nipoti e alle generazioni che verranno".

Elisabetta - che, lo ricordiamo, ha 95 anni - non si è potuta recare di persona nella città scozzese, come avrebbe voluto, perché è stata costretta dai medici al riposo. La regina nel videomessaggio è parsa in discreta forma, ma al di là della Manica in tanti sono ad essere dubbiosi, se non addirittura preoccupati, per le sue condizioni di salute. Perché Buckingham Palace, ormai quasi due settimane fa, ha fatto sapere che la regina aveva trascorso una notte in ospedale. La notizia era stata resa pubblica dopo le dimissioni di Elisabetta era stata già dimessa.

Poi, a stretto giro, è stata annullata una visita in Irlanda del Nord su ordine dei medici. Quindi lo stop a qualsiasi impegno pubblico per due settimane, stop che ha impedito alla sovrana di andare a Glasgow per la Cop26.

Primo impegno ufficiale in cui la regina dovrebbe essere presente è ora la Remembrance Sunday il 14 novembre, ma il condizionale è d’obbligo.

(Foto Getty Images)